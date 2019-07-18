質疑綠營總統初選民調 呂秀蓮：全民調不等於真民意

2019-07-18 11:26

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨、國民黨的總統初選民調結果，日前陸續出爐，前副總統呂秀蓮今針對民進黨全民調的抽樣母體、市話與手機併採、加權、互比及對比等問題提出質疑；並稱該民調採用1年前黨中央執行政策民調的市話抽樣母體，當時的民調中心主任是目前蔡陣營民調操盤手，外界難免質疑抽樣母體早就掌握在蔡陣營手上。

呂秀蓮今召開「掀開全民調的神秘面紗」記者會，邀請世新大學資管系教授吳統雄、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、資深媒體人康仁俊與談。

國民黨總統初選民調結果日前出爐，將由高雄市長韓國瑜對決現任總統蔡英文。針對總統初選，呂秀蓮表示，朝野兩黨均採取「全民調」，用對比及互比方式進行，國民黨暫時未有人公開質疑民調的公平真實性，但民進黨選後已有人質疑，包括母體抽樣、市話與手機併採、加權指數、互比與對比等問題。

根據呂秀蓮搜集的資料指出，針對母體抽樣問題，前總統陳水扁表示「打死也不相信」，5家民調結果是一個模子印出來。民調採用1年前黨中央執行政策民調的市話抽樣母體，為提高民調成功率，往往這些母體都已篩選過；當時的民調中心主任是目前蔡陣營民調操盤手，外界難免質疑抽樣母體早就被蔡陣營掌握。

對於市話與手機併採問題，資料指出，台灣民眾的電話使用行為有3種類型，一是只用市話，二是市話、手機兼用，三是只用手機，各佔10%、60%、30%；同時採用手機與市話民調時，其比例計算不能簡單地各佔一半；傳統民調併入手機後，是否能用相同方式進行加權，其實不無疑問。

針對加權問題，資料顯示，傳統市話民調有「戶中選樣」機制，以減少樣本選樣偏態的問題，然而將初選民調納入手機後，勢必無法再採「戶中選樣」。對手機民調予以加權，僅是將初選制度形塑成貌似公平的機制，實際上問題重重。

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