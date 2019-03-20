肯定賴清德參選 呂秀蓮：此時打團結牌才是真分裂民進黨！

2019-03-20 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德日前突然宣布參選總統，對各界投下一顆震撼彈，尤其是民進黨內有許多人士對此十分不解，認為賴清德不把自己人當兄弟，甚至未知會黨內大老，紛紛發起「挺英連署」。對此，前副總統呂秀蓮則認為，賴清德出來參選是件好事，呼籲「挺英派人士」放輕鬆，並斥黨內那些喊著要團結的人才是真的分裂民進黨的人！

「怎麼對民進黨這麼沒有信心？」呂秀蓮今天接受黃光芹主持的電台節目《POP搶先爆》訪問，提到最近熱議的賴清德出線，她認為，賴清德光明正大挑戰蔡英文，這是民主美事一樁，「民進黨不該把他當作寇讎」，直指黨內有人成天喊著「擔心分裂」、「要團結」等口號的人才是真正分裂民進黨的元凶，痛批這些人根本不懂為何黨名要取「民主進步」，還說「我很是痛心」！

呂秀蓮認為，如果因為賴清德出線就圍剿，那麼當初就乾脆不要辦初選，或直接宣布誰當選執政就必須要爭取連任！她希望黨內以平常心看待。

至於這番言論是不是代表支持賴清德？呂秀蓮否認，表示她挺的是一個價值、精神，她仍相信蔡英文可以憑藉自身優勢在初選勝出，「選民才是老師，每一個人的心中都有一把尺。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/