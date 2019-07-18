力抗韓流！林飛帆：台灣下一階段須打造「非韓家園」

2019-07-18 09:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨副秘書長林飛帆今日接受廣播節目訪問強調，台灣下一階段最重要是必須打造「非韓家園」，他不是很擔心韓國瑜，或中國直接入侵，而是擔心過去一項一項改革，將會全部化為烏有。

林飛帆表示，2020大選是關鍵，結果若是韓國瑜當上總統，過去種種成果和價值將完全倒退。小英總統當然沒有對他具體交辦任務，不過，雙方有具體交換一些意見。

林飛帆提及，接下來民進黨在8月會成立「政策對話小組」，過去太陽花學運世代有人選擇進入民進黨，有人選擇加入時代力量，未來會看是否有機會合作。

林飛帆說，未來合作勢必擴大，至於選區協調牽涉整個黨的佈局，自己主張當然是有廣泛合作空間，有聽說黃國昌接下來會宣布他下一階段要幹嘛，他沒有辦法代替回答。

針對是否取代黃國昌「小英男孩」地位？林飛帆直呼，「沒有沒有！」過去沒有這種「小英男孩」這種標籤，不要將他標籤化。

對於中國「紅色滲透」議題，林飛帆表示，除了紅色媒體，地方現在已有很多破口，例如宗教系統和反同志是連結在一起，這都有很多證據，國安單位也知道這些狀況，只是過去沒有系統性處理。

他指出，8月後透過黨部及結合民間力量，會在各地舉辦反紅色滲透的基層座談，必須要讓民眾知道和辨別中國資訊戰的影響。

針對金融時報報導，國台辦直接對中時下指令控制，林飛帆說，如果沒有辦法處理中國滲透問題，對於紅色媒體做出有效制裁，相信很多民眾都會反彈，中共代理人相關法案黨內及民間都正在討論。

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