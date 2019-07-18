給海地45億卻不給高雄防疫？蔡英文：假消息已報警

2019-07-18 06:13

〔特派記者楊淳卉／聖露西亞十七日報導〕有關英國《金融時報》報導，旺旺中時媒體集團旗下媒體記者透露，中國國務院台灣事務辦公室直接打電話下達編採指示，目前正在友邦聖露西亞出訪的總統蔡英文今對此受訪表示，類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息我們也都多少有聽聞過。希望台灣社會對被操作過、或是錯假的訊息、都能特別警覺，共同努力防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

蔡總統於當地時間17日下午（台北時間18日凌晨）視察香蕉出口集貨地區（IRDC）後接受媒體訪問。蔡總統說，「類似的訊息在台灣社會流傳很多，很多的消息我們也都多多少少有聽聞過」，她希望台灣社會對於被操作過的、或是錯假的訊息都能特別警覺，我們也要共同努力，防止錯假訊息和被操縱資訊的散播。

針對該報導，中國國台辦發言人馬曉光晚間透過新聞稿指報導內容完全是無中生有，別有用心。中國時報及中天電視則發表聲明指出，這是惡意中傷的假新聞！中天電視同時表示，如果有其他媒體引用，將提出告訴。

此外，針對網路再現假消息，控蔡總統給此次出訪加勒比海友邦之一海地45億元，卻不願意給高雄登革熱防疫經費，蔡總統表示，海地是一個貸款，而且是商業性質比較重的貸款，至於高雄5千萬就是5千萬，沒有5千萬變2千萬的事情。這些假消息，我們覺得是有人刻意操弄，所以我們已經報警了。

總統府昨則指出，政府對海地是提供「貸款」興建電網，並要求此建設必須由台灣廠商參與，這是國際常見政府開發援助，不僅協助友邦發展，也為國內廠商創造海外商機。這是強化對友邦的投資及合作，擴大台灣對海外的整體經貿佈局，以達成友邦發展丶鞏固邦交及企業商機等三贏綜效，絕非謠言惡指的贈款。

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