最近聽過最毒辣語言？ 林飛帆：畢業總要找份工作

2019-07-18 08:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長，遭台北市長柯文哲酸言是「畢業了總要找一份工作」。林飛帆今天接受周玉蔻廣播節目訪問，被問及聽過最毒辣語言是什麼？他坦言「畢業找份工作」是他最近聽過最毒辣語言，不過，自己不會那麼在意，「自己內心還是屁孩」。

林飛帆指出，他剛上台北現在住很遠，住在太太的外婆家，他們是辛苦小家庭，做五金小工廠的。現在庶民這個詞有點被污名化了，左派台獨憤青不是什麼污名化詞，他進入黨後才知道水滿深的。

林飛帆提及，維持獨立現狀，保有自己生活方式是很正常的，重點是要把台灣帶往哪邊去，要把政策做好，不一樣能吸引那些人，就是看政策做的事情。

林飛帆表示，現階段重要工作是先熟悉黨，把過去黨與青年之間落差整合清楚，確實台灣社會在轉型過程中，會導致傳統思維、經濟模式與過去有不同狀態，包含青年議題都有，在民進黨若真的要有貢獻，不是只靠一個人，一些年輕的意見要真的能被採納。

林飛帆指出，黨的組織龐大有各式各樣基層文化，確實有很多年輕世代投入，看到蔡總統身邊很多幕僚都很年輕，年輕世代意見進到決策層內，在婚姻平權確實有成功例子，未來希望有更多年輕人加入，讓年輕人加入政黨是一個方向，也要在政策品牌上透過黨來推動。

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