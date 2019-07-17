罷韓遭韓粉威脅對付家人 尹立、陳冠榮報警提告

2019-07-17 12:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕WeCare高雄發起人尹立、81氣爆自救會會長陳冠榮自去年大選以來，遭到韓粉長期的霸凌，兩人在6月底發起、響應罷韓30行動後，遭霸凌的情況變得更加嚴峻，不僅不斷地抹黑、甚至威脅其與家人之人身安全。兩人今天中午到派出所提告偽造文書、公然污辱，並向其他受害民眾提出「反制三步曲」截圖保存證據、聯繫WeCare、報警。

為遏止韓粉持續地撕裂社會，兩人將在律師的陪同下，於今（17）日至高雄市政府警察局所轄之派出所進行備案，兩人呼籲高雄市落跑市長、將獲國民黨提名之總統參選人韓國瑜，約束自己的支持者，而不是採取放任的態度。

尹立感嘆的說，曾幾何時，高雄市民在行使公民權、罷免權時，卻要擔心被韓粉以非我族類為由進行霸凌，名譽和人身安全也因此受到了威脅？他也表示若遭到韓粉霸凌，請務必以自救SOP進行處理，步驟為保存證據、聯繫WeCare、最後前往報案。

尹立向被霸凌者呼籲，人有免於恐懼的權利，被霸凌者不會是、也不該是孤單一人，WeCare高雄將提供包括律師團諮詢或一切必要的協助，期盼能幫助被霸凌者，進而改善高雄現今人人自危的氛圍。

尹立並呼籲參與罷韓30行動的公民們，自拍自錄和WeCare分享罷韓心情故事，讓更多人瞭解參與罷韓的心路歷程，進而鼓勵更多人站出來，全民抗韓才能改變現今人人自危的可怕氛圍。

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