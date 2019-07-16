遠離台灣政治紛擾 郭台銘出國散心

2019-07-16 22:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選落敗的郭台銘，今天下午已經搭機出國，遠離台灣的政治紛擾，思考沈澱後再出發。

永齡基金會執行長劉宥彤今天上午接受廣播專訪時透露，郭台銘出國、思考沉澱一下，回來之後應會有新的想法。

劉宥彤說，郭台銘認為，初選結束後，鎂光燈焦點就還給國民黨，他有自己的人生安排。他昨天有交代，承諾各鄉鎮的事、產業輔導、慈善機構等要繼續進行，不要選完了過去承諾不算數。郭台銘會繼續擔任中華民國最強外掛，他會持續做下去。

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