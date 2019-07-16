被呼巴掌不提告 鄭麗君大器「這樣回」網友感動推爆！

2019-07-16 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今年1月出席關懷資深藝人餐會，在逐桌敬酒時遭到資深藝人鄭惠中大力掌摑臉部，鄭惠中事後被依妨害公務罪移送法辦，但由於鄭麗君未提起傷害告訴，當時也非執行公務，今（16）日檢方宣告不起訴，鄭麗君稍早也發出長文回應，讓網友感動推爆「實在太大器」。

鄭惠中因不認同鄭麗君同意「去蔣化」，失控打了鄭麗君一巴掌，事後還強調不會針對「去蔣化」進行道歉，遭不少網友狠批「沒誠意」，最後被依妨害公務罪法辦。

而北檢今天指出，當天鄭麗君出席活動並非公權力行使的範圍，而鄭惠中當眾掌摑政務官的行為，已逾越表達意見的合法方法範圍，實不可取，但其所涉傷害及公然侮辱罪嫌「都是告訴乃論之罪」，由於鄭麗君希望不要聚焦在個人，未提起告訴，因而無法提起公訴，最後將鄭惠中不起訴。

鄭麗君稍早在臉書發出長文抒發感想，她重申「不提告絕不代表打人沒有錯」，也認為鄭惠中「以表達不同意見為由訴諸暴力，對民主造成了傷害，更對台灣過去國家暴力下的傷痕歷史造成二度傷害」，呼籲不同意見應該對話、討論，不該以暴力形式表達。

鄭麗君表示，自己讀完今年5月離世的白色恐怖受難者陳新吉在臉書上寫下的長文，更驚覺受難前輩面對「這一巴掌」，心中的痛比鄭麗君個人的痛還要痛。

鄭麗君回應「為何不提告」的疑問，表示自己身為文化部長，有責任促進社會直視暴力攻擊背後的根源，而這一巴掌，正是出於對於傷痛歷史的冷漠及不瞭解，對於轉型正義加諸了不當的誤解與扭曲，因此她認為與其提告個人，她選擇期待更多的社會對話。

鄭麗君強調，轉型正義的目的在於促進社會和解，而和解應該建立在真相跟公義的基礎之上，在正義的原則下和解，才能避免暴力再被複製。

瀟灑大氣的長文發出，讓許多網友看了超感動，紛紛留言表示「欣賞部長的高度，也為部長感到不捨」、「雖然覺得不值，但只能說聲，謝謝部長，您辛苦了」、「愛部長妳真的好溫柔又好沉著」、「謝謝溫柔堅定的部長，這一巴掌我們1/11幫你還回去。」、「溫柔的力量」、「部長的格局讚！」、「尊重部長的決定！但我會永遠記得他打的這一巴掌紮紮實實的傷害了所有台灣人！」

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