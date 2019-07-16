黨內人士︰韓國瑜早私下允諾當選總統不兼黨魁

2019-07-16 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕藍營2020大選黨內初選結果確定由高雄市長韓國瑜披掛上陣後，今日傳出有特定挺韓勢力想操作風向，施壓國民黨主席吳敦義以請假方式交出黨權，由韓掌控黨機器，但據黨內人士指出，韓國瑜早在約一個月之前就已經私下允諾，如果當選總統，無意兼任黨魁，更何況韓得背負市政包袱參選總統，根本無力再兼籌黨務，未來半年大選期間由吳魁操持黨機器，抬轎輔選，符合韓現階段的政治利益，因此由韓掌黨機器之說，只是少數人別有私心人士的操作。

有關刪除現行黨籍總統當然兼任黨主席的黨章修正案，韓國瑜昨天在國民黨中央參加初選民調結果公布記者會時表示，尊重中常會與全代會的決定，但據透露，積極推動黨章修正案的中常委，在大約一個月前就帶著草案內容南下高雄市拜會韓國瑜，探詢韓的看法，韓當場表明，如果未來當選總統，不會與吳敦義爭黨魁的位子，相關中常委因此放心推動本案。

黨內人士認為，既然韓國瑜本就無意當選總統後兼任黨魁，更不可能會在選舉階段想要掌控黨部，就算吳敦義聘韓國瑜擔任第一副主席，自己再請假，讓韓國瑜來主導黨機器，韓國瑜有本事一方面當市長，一方面選總統，一方面又要當黨魁？「這種主張絕對不是站在幫韓國瑜的立場，韓國瑜應該不會這麼笨﹗」

黨內人士證實，確實有一股勢力想要掣肘黨章修正案，但如果全代會沒有通過，以吳敦義的個性，可能會讓出黨機器給韓運用，甚至連不分區名單都交給韓決定，未來半年如果吳不幫忙，韓國瑜會選得很辛苦，因此大家才會有把總統、黨魁兩個位子分開的構想。

黨內認為，雖然4年前的朱立倫就是集新北市長、總統參選人與黨魁三項身份於一身，但畢竟時空環境已截然不同，當年國民黨還是執政黨，更沒有現在黨產被抄的窘況，每個月還要籌措黨務經費，大選期間讓吳敦義來掌黨機器，才是符合韓國瑜現階段的利益。

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