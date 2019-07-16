轉戰台中選立委？ 台灣基進黨發言人陳柏惟的回應是...

2019-07-16 12:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「打韓悍將」台灣基進黨發言人陳柏惟有意角逐立委選戰，近日台中盛傳他可能自高雄轉戰台中參選，陳柏惟說，確有人接觸，包括民進黨艱困選區3區均有地方人士勸進，但一切還未定數，只能透露「不排除一切可能性」。

陳柏惟去年代表台灣基進黨參選高雄市三民區市議員，競選期間曾拍攝影片，認為國民黨提名高雄市長候選人韓國瑜提出打造愛情摩天輪想法，執行上有諸多困難點等引迴響，陳柏惟最後成該區落選頭；因打韓評論受矚目，有「打韓悍將」及「抗韓戰神」之稱。

陳柏惟日前已宣佈將投入立委選戰，但在何處參選始終未見正式表態，近日台中地方盛傳陳柏惟可能到台中參選立委。

針對傳言，陳柏惟證實，近期確有不少台中地方人士與他接觸、勸說他到台中參選，包括大烏龍地區、現任國民黨籍立委江啟臣、沈智慧及顏寬恒等屬於民進黨「艱困選區」等，均有人勸進。

陳柏惟說，這場立委選戰他一定不會缺席，但他希望扮演的是領航者而非攪局者的角色、「只為幹掉某個人」而出戰，包括台灣基進黨與他自己的想法，就是要「戰民進黨不敢戰」或不戰的地方，把台灣人做大，讓台灣人政府最大化。

陳柏惟說，關於會在何地參選，也還需進一步評估及黨與民進黨間協調，只能說「不排除任何可能性」。

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