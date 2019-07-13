高雄路邊喝飲料一堆人來討罷免書 陳柏惟、王浩宇笑到不行

2019-07-13 19:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進黨發言人陳柏惟今與桃園市議員王浩宇在高雄路邊喝茶聊天時，竟遇到民眾主動詢問「有沒有帶」？，陳柏惟好奇問說「帶什麼」？對方直接說「阿不是在弄罷免（韓）嗎」？後來連隔壁店家老闆娘都跑過來要罷免書，陳柏惟跟王浩宇當場笑到不行。

王浩宇則透露，他今天在高雄搭計程車時，接連遇到3位運將、每個人都開罵，痛批韓國瑜參選總統，他感慨到底是有多天怒人怨？

陳柏惟透過臉書指出，今帶兩個北部來的朋友來吃飯，因為高雄美食很多，丹丹、餛飩麵、鴨肉飯、冰品斗，感覺很不錯就先約一波。

瞎哈拉完後，再跟小王（王浩宇）議員在路邊喝飲料聊天，卻突然遇到在隔壁健身民眾來拍照，打趣的說聲罷免陳柏惟也是很可愛的事情，正當結束對話要離開的時候，伯母路人三三兩兩跑過來小聲的說：「有沒有帶？」，他回問「帶什麼？」，婆婆媽媽竟說「阿你們不是在弄罷免？」

陳柏惟指出，「沒啦，我們只是在路邊聊天」，一旁友人阿關表示「剛好有帶幾張出門」，不料隔壁的老闆娘又走過來「阿你們在幹嘛？罷免！」，陳柏惟說「對，這是行使人民的權利，所以不一定...」，話還沒講完，老闆娘就說「拿幾張給我，我給我兒子簽，阿我的先簽給你，有沒有筆」

陳柏惟跟王浩宇在旁邊笑到不行，感慨就算炎涼，還是能有溫暖的感受。

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