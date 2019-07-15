遭中國網民舉報禁交換 師大生：盼台灣人知道每次投票代表什麼未來

2019-07-15 14:28

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學研究生柯筌耀，原本要赴中國武漢大學交換一學期，未料遭中國網民舉報在臉書發表「精日台獨」言論，要求武漢大學禁止柯生赴中國讀書，柯生也決定不去武漢大學交換。柯筌耀今天在臉書發文表示，他沒有做錯事也沒有說錯話，不後悔在臉書發過的言論，這是台灣保障的言論自由，對於遭到言語霸凌和審查，他想告訴所有台灣人，網路資訊戰比想像的還嚴重，願祝所有台灣人都知道自己堅持什麼樣的民主自由價值，也知道自己每次投票代表什麼樣的未來。

柯筌耀也貼出放棄去武漢大學交換的聲明書，以問答方式說明自己的想法。被問及會後悔發表相關言論嗎？柯筌耀表示，他一點也不後悔，他並沒有做錯任何事情，也沒有說錯任何話，如果說今天在中華民國台灣可闡述九二共識、一國兩制的言論，為甚麼碰到他個人論述其他國家統一我們的言論，卻要遭受到這樣的言語霸凌甚至是審查？況且在台灣超多Youtuber所開的政治玩笑，都是在台灣受到允許與保障的，立委都可以在言論免責權的保護下主張台灣屬於中國的一部分了，開個日本根本就沒有意圖想做的、統一台灣的玩笑是能有多嚴重？

柯筌耀也表示，其他所分享的文章，也都是中華民國政府所發布的言論，並沒有過多的加油添醋來抨擊鄰國，而留言區很多言論也都只是描述事件的現象與事實，並沒有捏造或毀謗他人、組織團體與其他國家，發表任何言論，只要不傷害、詆毀、攻擊他們，身為台灣人的我們，這就是我們的言論自由。

被問及整件事情帶給他什麼感想？柯筌耀表示，透過此次的事件，他想告訴台灣人，所謂的「網路資訊戰」比我們想像的還要嚴重，你當然可以選擇沉默、忽視、不表態，但當你給我的忠告是少講話、少談論、少評論，那我們已經開始在審查自己的言論，沒有牆的世界，我們卻因為害怕、恐懼讓自己失去飛翔的自由，不覺得很可惜也很可悲嗎？

柯筌耀認為，尤其當我們生在台灣、身為台灣人時。當你或妳說要別人少談政治時，這樣的言論就是「政治」的一種，你無法避免也無法跳脫，更重要的是當你或妳認真翻翻書籍，融會貫通鄰國的歷史與發展， 就可以知道，就算你或妳沒有表態任何事情，還是會被定義為「對立面」，現在不開始有危機意識，接下來的生活，處處充滿危機。

柯筌耀表示，他願祝所有台灣人都知道自己堅持什麼樣的民主自由價值，更知道自己每次的投票都代表著什麼樣的未來，也許國家定位沒辦法馬上改變現在此刻的樣子，但是妳或你所選擇的目標與價值，是會影響著你或妳當下每一個決定。

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