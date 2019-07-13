台生遭舉報為「台獨」陸委會：去中國讀書沒想像夯

2019-07-13 14:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕繼台商、藝人紛紛遭舉報為「台獨」後，現在連台灣學生也受害！中國武漢大學錄取的台籍交換研究生柯筌耀，遭中國網友舉報他曾多次發表「精日」、「台獨」言論。陸委會今天在臉書專頁推出動畫影片強調，「去中國大陸讀書，沒你想像的夯」，「全世界都可以是你的選擇」。陸委會昨也提醒，中國更將政治打壓的對象擴及台灣學生，以特定政治意識形態，進行文革獵巫式審查我青年學生相關言行，證明中共思想審查的手已伸進兩岸學生交流。

動畫影片指出，媒體報導說，近年流行去中國大陸讀書，但2018年台灣高中應屆畢業生有24萬多人，只有400多人赴中求學，不到0.2%。而中國大陸的醫學系畢業生，無法考取台灣的醫師證照；而科技相關領域的畢業生，「很難申請到歐美的學校和工作」。

柯筌耀事件昨天在台灣引發軒然大波，對此，陸委會以書面回應表示，中共集權專制，抗拒民主改革，長期打壓不同意見，一直以來都有台灣民眾遭中方扣上「台獨」標籤並封殺的個案，「現在中共更將政治打壓的對象擴及台灣學生」，以特定政治意識形態，進行文革獵巫式審查我青年學生相關言行，證明中共思想審查的手已伸進兩岸學生交流，中國學校已淪為中共落實「黨」意識型態的紅衛兵，不是台灣青年學生可以安心學習的環境。

陸委會強調，中方近期為加強社會穩定，擴大政治及思想管控力度，發布多項強化落實「黨的教育方針」的教育政策，中國大陸的校園泛政治化情形相當嚴重，學校師生個人權益自由均需服膺於「黨」。陸委會提醒台青應認清陸方提供赴陸就學優惠措施的政治意圖，以及潛藏之風險危機，保障自身權益。

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