中國網友舉報台交換生 陸委會：中共政治打壓擴至台生

2019-07-13

〔記者鍾麗華、林曉雲／台北報導〕繼台商、藝人紛紛遭舉報為「台獨」後，現在連台灣學生也受害！中國武漢大學錄取的台籍交換研究生柯筌耀，遭中國網友舉報他曾多次發表「精日」、「台獨」言論。武大昨稱，「學校正核實柯筌耀社交媒體言論情況」。對此，陸委會表示，中共政治打壓的對象擴及台生，思想審查的手已伸進兩岸學生交流，中國大陸學校不是台生可安心學習的環境。

對岸思想審查黑手 伸進兩岸學生交流

柯筌耀才剛取得台師大體育碩士學位，目前人還在台灣。台師大昨表示，柯姓學生已決定不去武漢大學當交換生，校方捍衛他的言論自由也尊重他的決定。

柯筌耀接受本報訪問表示，他也很想知道為何自己只是一個研究生，卻被中國網民鎖定和起底，他不認為曾得罪誰而被挾怨報復，但為了人身安全考量，決定不去武漢大學。

憂人身安全 柯筌耀：不去中國了

帳號「台灣傻事」的中國網友刻意「翻牆」起底柯筌耀的臉書貼文，包含一篇在四月三十日寫的：「令和元年，您好，期待有一天偉大祖國收復失去的台灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢，兩島同屬一日，一國一制」。中國官媒「人民日報」海外網報導，「台灣傻事」向武大表示，柯筌耀不認同「九二共識」，自認日本為祖國，希望日本統一台灣，該生不適合到中國做交換學生。

武漢大學回應稱，「學校正核實柯筌耀社交媒體言論情況」，將根據調查結果，依法處置，並稱「我們歡迎所有支持認同一個中國原則的台灣同胞、海外華人華僑和國際友人來武漢大學交流學習」。

陸委會：中共文革獵巫式審查台生

對此，陸委會表示， 中共長期打壓不同意見，一直以來都有台灣民眾遭陸方扣上「台獨」標籤並封殺的個案，現在更將政治打壓對象擴及台灣學生，以特定政治意識形態，進行文革獵巫式審查我青年學生相關言行，證明中共思想審查的手已伸進兩岸學生交流，中國大陸學校已淪為中共意識形態的紅衛兵，不是台灣青年學生可以安心學習的環境，提醒台青應認清陸方提供就學優惠措施的政治意圖及潛藏風險，以保障自身權益。

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