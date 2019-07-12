遭中國網友舉報「精日台獨」 師大生不去武漢大學交換了

2019-07-12 15:58

〔記者林曉雲／台北報導〕我國台灣師範大學和中國武漢大學為姊妹校，兩校讓研究生交換一學期學習，但原本擬前往中國武漢大學交換的柯姓研究生，竟遭到中國網友起底，曾在臉書上發表所謂的「精日台獨」言論，而要求武漢大學禁止柯生去中國讀書。台灣師範大學今天表示，柯姓研究生已向校方表達不去中國交換學習的決定，學校捍衛柯姓研究生的言論自由，也尊重他決定不去中國交換的意願。

學生：很想知道為何被「起底」

柯姓研究生接受本報訪問表示，他不知道為什麼自己被中國網民「起底」，他也真的很想知道為什麼，應該沒有得罪誰而被挾怨報復的可能，其他則由台師大校方代為說明，謝謝大家的關心。

台師大主秘林安邦表示，柯姓研究生在臉書發表的文章屬於我國憲法保障的言論自由，台師大依法捍衛柯生的言論自由權，柯生決定不去中國武漢大學當交換生，校方也尊重他的個人意願和決定。

校方指出，台師大和中國武漢大學是姊妹校，多年來互相交換數名學生學習一個學期，柯姓研究生很優秀，之前未曾發生過類似事件，覺得可惜。

微博「台灣傻事」近日起底我國即將前往武漢大學的台灣柯姓交換生，PO出這名交換生的臉書貼文，包含一篇在4月30日寫下：「令和元年，您好，期待有一天偉大祖國收復失去的台灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢，兩島同屬一日，一國一制」，以及轉貼總統蔡英文的臉書有關立法院三讀通過同婚專法的文章，留言「謝謝蔡英文，2020唯一支持！」中國網民竟舉報柯姓研究生發表「精日」、「台獨」言論，要求武漢大學拒絕柯姓研究生交換學習。（16:32更新，補充柯姓研究生說法）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法