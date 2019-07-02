港人不解國民黨「愛國卻反台獨」網友嘆：台灣人也不懂

2019-07-02 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續延燒，示威者昨（1日）天進入立法會大樓占領議場，上演「港版太陽花」，最後遭警方強勢驅離。對此，有香港網友指出，國民黨常高喊愛中華民國，卻高喊反台獨，認為這樣自相矛盾，台灣網友也感嘆，「其實台灣人也不懂」。

一位自稱住在台灣的香港網友今天在PTT發文指出，「當了幾年鍵盤台灣人，實在看不透國民黨支持者到底在想甚（什）麼」，他也列出許多事件提出質疑。這名香港網友認為，國民黨許多人自稱熱愛中華民國，不想被共產黨統治，卻強調支持被中國領導人習近平定義是一國兩制的九二共識，也有多名政治人物公開批評5年前發生的太陽花學運，認為這些人是在誤國。

這名香港網友指出，「如果他們真的討厭土共那為甚（什）麼要不喜歡民進黨？？這應該和他們的立場沒衝突呀？整天在反台獨，說得像中華民國仍在統治大陸（中國）似的」。

文章引發網友熱烈討論，許多人留言「同溫層吧 一群激化的人在一起就變成那樣」、「別說你不懂 我也不懂那些人在想啥」、「因為9.2不懂民主，只認民族，把文化認同與國家觀念混淆的一群人」、「我台灣人我也看沒有懂 還遇到9.2說 國防費用刪掉 就有18趴了」、「他們活在自己的幻想世界，很難懂的」。

還有網友搞笑用高雄市長韓國瑜的金句，留言笑說「國民黨終極目標是發大財」。

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