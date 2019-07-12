思想調查？ 師大生赴中交換 遭中國網友翻牆起底「台獨」

2019-07-12 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名台師大前往中國武漢大學的柯姓交換生，遭到中國網友起底曾在臉書上發表所謂的「精日台獨」言論，要求武漢大學禁止該生來中國讀書，武大稱，將根據調查結果，依法依規進行處置。

微博「台灣傻事」近日起底一名即將前往武漢大學的台灣交換生，PO出這名交換生的臉書貼文，包含一篇在4月30日寫下：「令和元年，您好，期待有一天偉大祖國收復失去的台灣島，和平統一全日本，成為大和民族偉大之復興，共築日本令和夢，兩島同屬一日，一國一制」，以及轉貼總統蔡英文的臉書有關立法院三讀通過同婚專法的文章，留言「謝謝蔡英文，2020唯一支持！」

微博「台灣傻事」痛批武漢大學弄了個「精日台獨」過來，稱此人不認同「九二共識」，自認日本爲祖國，希望日本統一台灣，認爲該學生不適合來中國做交換學生，要求武漢大學處置。

武漢大學對此回應，校方港澳臺事務辦公室正通過多種途徑調查該生社交媒體言論情況，武漢大學將根據調查結果，依法依規進行處置，還稱歡迎認同「一中原則」的學生來該校交流學習。

許多中國網友見此言論紛紛崩潰怒嗆，揚言如果該生真的來武漢大學交換要收拾他，還要灌爆負責教授的信箱，甚至標籤官媒，顯得氣急敗壞。

對此，這名柯姓交換接受《中央社》訪問時表示，對於有人「翻牆」來查他的言論，而且還有只限好友瀏覽的文章截圖，讓他相當無奈，師大校方正就此事開會討論中。

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