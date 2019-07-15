上任半年團隊還在狀況外！ 盧市府螺絲鬆了？

2019-07-15 13:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市政府經發局為行銷傳統市場，21日將在西屯區中義市場舉辦活動，但有眼尖市民發現經發局官網宣傳錯誤連連，不但把何德里的中義市場寫成「何安里」，地址也把西屯區的區名放在里名後面，市議員林祈烽批評，實在有夠離譜！盧市府上任已過半年，到底是團隊的螺絲鬆了？還是仍在狀況外？

對此經發局指出，感謝外界指正，未來對於宣傳文宣將更謹慎核對，避免此類問題再度發生，也期盼外界勿有其他聯想。

經發局日前推出一系列「市集名攤行銷活動」，針對傳統市集、海線市場、知名夜市等，推出輕旅行、文史導覽、購物促銷、集點摸彩、親子廚藝競賽等精彩活動，從7月至10月，每月一個活動主題，首場促銷活動於7月21日就在西屯區中義市場舉辦。

有何德里里民收到市府的活動宣傳貼圖，發現里內中義市場地址，竟變成了在何安里，而且西屯區名還在何安里的後面，一連串錯誤，讓很多里民看了都傻眼，趕忙向市府反映，未料市府修改後，雖然中義市場地址改回了何德里，但區名位置還是一樣沒變，市民感嘆公務員的能力與水準，幾十年前的舊資料都未變更，公部門的心態實在可議！

市議員林祈烽則批評，他看到市府傳來的圖片，實在是離譜到了極點！早期何安里因人口增加快速，市府在4期重劃時就分為何安、何源、何德與何仁4個里，這麼重要的活動宣傳海報，難道市府官員都不看稿、也不校對嗎？更扯的是，市民都反應了，地址卻只有改里名，區名和里名的位置錯誤也不會更改回來，盧市府到底是螺絲鬆了，還是整個團隊都還在狀況外？

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