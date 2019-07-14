盧秀燕去看特製太陽餅 結果超洋蔥...

2019-07-14 09:38

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天到台中知名甜點店看特製太陽餅，當大家都在驚豔於現場一個個特殊的甜點時，曾獲多項甜點冠軍陳立喆卻透露自己雙眼為了製作甜點，視力受損，不知還有多久時間能看這個世界？

當聽到這個消息，盧秀燕當場給了陳立喆一個大大的擁抱，而秘書長黃崇典則當場表示，他曾有一個朋友有類似陳立喆視力受損的情況，後來接受治療情況有好轉，黃崇典今天早上透露，已打聽到朋友就醫的醫院，最近會介紹陳立喆前往，希望能讓甜點大師，繼續看到美麗的世界，製作好吃的甜點。

陳立喆曾獲多項世界甜點比賽冠軍，他將法國諾曼地發酵奶油慢火熬煮掉水份，加上酥軟外皮包覆自己調製的生奶糖餡，突破傳統中大家熟悉味道，製作特別的台中太陽餅，盧秀燕為了鼓勵年輕人在台中創業，特別前往參觀他的甜點店。

不過，當盧秀燕等人觀賞他特別製作，用拉糖製作燕子造型的甜點裝飾時，陳也透露，為了投入這個職場，他的視力也大受影響。

陳立喆表示，經醫生診斷他患有夜盲症，目前視力只剩中心區域，左右兩側是看不見的，由於夜盲病會導致視力全盲，他不知道自己創作糕餅的時間還剩下多久，或許是持續現狀，或許只剩一年或一天的時間。

陳立喆說，當他得知這個消息時，便希望盡他所有力量來製作自己最想做的甜點。

而聽到陳立喆的情況，市府秘書長黃崇典當場熱心的表示，有朋友有類似的情況，將介紹陳立喆去就醫，盧秀燕則肯定陳立喆投入工作的熱情，但也希望他好好注意自己健康，繼續為大家做出好吃的甜點。

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