韓國瑜勝出》3大被質疑點 吳思瑤：凸顯蔡總統的高度

2019-07-15 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜今於國民黨總統初選民調勝出，將獲國民黨提名，參選2020年總統大選；對此，民進黨立委吳思瑤表示，韓有3大被質疑之處；首先是「落跑市長」的形象；其次為施政的不利及弊病；最後則是他跟中國的關係曖昧不清；這也凸顯了總統蔡英文的高度，以及民進黨的穩健。

對於韓國瑜出線，吳思瑤直言：「預期中，不意外」，國民黨的遊戲規則也是對韓比較有利，所以今確認了，我們無權置喙國民黨的初選，民進黨就是備戰。

吳思瑤指出，韓國瑜有3大被質疑之處；首先，「落跑市長」的形象怎麼去合理化；其次，韓施政上的不利、弊病，當然也沒能經得起市民檢驗；第三，他跟中國的關係曖昧不清，在立場上，會讓大家覺得對台灣的主權跟安全，是否能有效地去捍衛；這三部分，是社會所觀察韓可能會失分之處，也是我們的質疑。

不過，吳思瑤也肯定「韓粉」所形成的新興勢力；她說，韓國瑜帶起近乎狂熱的新興支持群，有相當大的號召力跟堅強的熱度，「韓流」的新興勢力絕對不容小覷，過去也沒看到這種，是一種力量的擴大集結，絕對是我們要設防的，這是韓很強的優勢，每一個「韓粉」代表的，都是替韓拉票的組織及擴張能量。

吳思瑤說，我們過去打選戰多年的經驗，是正規軍的打法，遇上韓國瑜這種不按牌理出牌的人，整個戰略要非常彈性地去迎敵，尤其像蔡總統這種正規軍，有時候在選戰上，如何聚焦、對焦可能都會出現一些「gap」（落差），我們必須克服這樣的對手，目前看來的態勢大概是這樣。

吳思瑤認為，小英的強項在於國政規劃，我們確實是改革有成，執政有成果，在行政院長蘇貞昌的帶領下，這幾個月都往比較好的方向前進，「改革有成，施政有感，而且要去凝聚好感」，蔡總統在處理國際事務，兩岸議題部分，這是我們的強項，對比韓國瑜被質疑之處，更凸顯蔡總統的高度，及民進黨的穩健。

國民黨黨中央公布民調總平均，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

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