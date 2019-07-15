韓國瑜勝出》韓國瑜：我還是市長 感謝高雄市民關愛

2019-07-15 11:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨稍早宣布總統初選民調結果，明年總統大選將由高雄市長韓國瑜批甲上陣。對此，韓國瑜今日中午發表談話表示，他要對支持者、黨中央、4位參與初選者、給予建設性建議者以及高雄市民表達「5個感謝」，對於高雄市民，他說，他執行高雄市長責任不會懈怠，他還是市長，會全力衝市政，對於承諾會全力以赴，感謝對他的關愛。

對於媒體提問，是否帶職參選？韓國瑜說，他是高雄市長，對於自身責任不敢忘懷，他一定全力以赴，也謝謝市民朋友，盼各界放心。

韓國瑜發言時表示，他非常、非常感謝，心中充滿了萬千感謝，他首先要感謝支持韓國瑜的好朋友、庶民，大眾基層民眾，這一週黨內初選民調，好多支持者都是這麼支持，能夠幫忙韓國瑜，甚至守電話、堅持信念，不離不棄的幫忙韓國瑜，他真的非常感謝。

韓國瑜表示，他第二個要感謝黨中央，黨主席吳敦義忍辱負重，副主席曾永權和郝龍斌和黨內同仁也辦了一場公平、公正、公開的初選，在一開始受高度質疑下，完成公平的選舉，真的不容易，他也非常感謝。

接著，韓國瑜說，他第三個要感謝4位參與初選者，鴻海創辦人郭台銘堅毅不拔的精神、前新北市長朱立倫是個論述家、口才好、學術豐富且有浩然之氣，前台北縣長周錫偉常帶著陽光、言之有物、發人深省，孫文學校總校長張亞中身上看到渾厚2字，學識也非常好，很多朋友都欣賞張亞中發言，這四位好朋友激盪黨內的思考，也讓他學習很多。他也會請人整理4人論述，只要有可行性的，都會將這些思想和精神融合推動。

韓國瑜說，第四，他感謝高雄市民朋友給他機會，他執行高雄市長的責任不會懈怠，「我還是市長，會全力衝市政」，他承諾市民朋友，會全力以赴，感謝對他的關愛。

韓國瑜表示，這段時間不管建設性的建議，還是黑函批評，他只想講說，被批判代表他努力不夠，他會解釋澄清，但惡意的攻擊盼告一段落，畢竟大家希望社會祥和，如果一場選舉讓人心揪在一起、充滿負面能量，不是台灣民主要追求的。

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