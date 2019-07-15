國民黨初選提前公布 韓國瑜以44.8％勝出

2019-07-15 10:18

原定11:00公布結果 黨中央提前傳韓國瑜勝出

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調結果今天揭曉，原定上午11時召開記者會公布結果，黨中央卻提前傳出民調由高雄市長韓國瑜勝出，將獲國民黨提名，參選2020年總統大選。

民調總平均 韓國瑜大勝郭台銘17％

國民黨黨中央公布民調總平均，韓國瑜44.805％、郭台銘27.730％、朱立倫17.900％、周錫瑋6.020％、張亞中3.544％，由韓國瑜大勝郭台銘17％。

據國民黨規劃，將在7月17日將2020總統大選建議提名名單報請中常會核備，並在7月28日舉行全代會，在全代會上正式提名韓國瑜。

上午8時5分開始，國民黨民調執行小組召集人黃德福進行說明，8時15分進行民調拆封及資料處理相關作業，現在作業正在進行中，預計進行3小時，結果11時出爐。國民黨也提供民調執行摘要表，顯示5家民調公司7天每天成功樣本數、累計成功數。7天累計樣本數1萬5185個。

5位總統初選參選人中，高雄市長韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中出席記者會，鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫則沒有參加這場記者會。

國民黨總統初選結果出爐，高雄市長韓國瑜大勝黨內所有對手出線，國民黨主席吳敦義隨後與韓國瑜等人共同召開記者會，吳敦義讚韓國瑜「wonderful」，是精彩的勝利，過了第一關。

國民黨主席吳敦義致詞，這次國民黨辦理黨內初選提名過程採取用全民調的方式產生國民黨總統候選人，這應該是許多年來，國民黨對於黨內總統副總統初選採用最公開、參與人數最多，所有過程最透明的一次。

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