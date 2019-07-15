韓國瑜勝出》將出征2020 各路臉書粉專立即發文「祝賀」

2019-07-15 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人黨內初選今日公布結果，高雄市長韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨出戰2020總統大選。各臉書粉絲專頁也發文祝賀「韓總出線」。

國民黨黨中央今日宣布初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.8%大勝其他候選人。〈高雄點 Kaohsiung.〉臉書也在稍早發文向高雄鄉親宣布「市長正式代表國民黨參選2020總統大選！」但貼文卻寫道「恭喜蔡英文連任！」

貼文也引起網友熱烈討論，有網友表示「期待下次高雄議會會期，從頭到尾應該只會問『市長你為甚麼不辭職』」、「高雄人慧眼獨具！」，臉書專頁〈台北點 Taipei.〉也在底下留言表示「請好好留住你們的市長，謝謝」。

隨後友站〈台北點 Taipei.〉也在自己的臉書粉專發文，表示「我這麼有魅力嗎？才上任半年的高雄市長都急著北上找我」。各路臉書粉專也製作多款梗圖，「恭喜」韓市長將代表國民黨角逐2020總統大選之位，期待以後真的可以「發大財」。

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