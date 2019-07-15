韓國瑜勝出》市長去留？洪慈庸：望他拿出guts對人民負責

2019-07-15 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大選，讓外界驚呼不斷，並質疑他對於「高雄市長」職位會有何做為。時代力量立委洪慈庸在臉書發文表示，希望韓市長對人民負責。

時代力量立法委員洪慈庸在臉書寫道，希望韓市長拿出guts，「先辭市長再參選總統，才是對人民負責的作法」。

洪慈庸此文一出，短短十分鐘內就引起近百位網友留言，有網友表示她的期望太高，還有網友在底下留言酸韓國瑜「能撈就撈，能混就混」，也有許多網友表示「2020總統大選票投蔡英文」。

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