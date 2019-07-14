民調明公布 朱立倫：支持黨提名的候選人

2019-07-14 17:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕今天是國民黨總統初選民調最後一天，前新北市長朱立倫今天下午回到新北市2間宮廟參拜祈福，衝刺選情，朱立倫說，明天民調就要公布，希望明天過後，全黨都能團結在一起，如果是他出線，希望大家支持，如果不是他，他也支持黨提名的候選人，這才是民主的風度。

朱立倫今天下午接連至新莊慈祐宮、林口竹林山寺參拜，除了在地市議員，新北市副市長謝政達以及新北市府多位一級主管也現身力挺，朱立倫直呼「非常溫暖」，表示感恩每位鄉親和民意代表的肯定，雖然他已經不擔任新北市長、桃園縣長，但是大家都很肯定，呼籲全台民眾能夠參考，為什麼他執政過的縣市，都能獲得肯定。

至於外界頻傳郭台銘若未出線將脫黨參選，朱立倫連說兩次「我相信不會」，表示這只是傳聞，希望明天過後大家都能團結一致。

朱立倫也重申，國民黨如果不團結，「那2020大選可以打包」，表示他一再強調國民黨不能贏了初選輸了大選，民進黨以及很多人最期待的就是國民黨分裂，但國民黨只要一分裂，2020真的可以打包，明天過後全黨一定要團結，沒有任何分裂的理由，這不是為了個人，而是為了台灣、為中國民國發展經濟、達到兩岸和平並讓下一代更好。

朱立倫說，希望大家都有民主的風度，像是他就算到民調最後一天，還是努力不懈，奮戰到最後一刻。

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