漏網鏡頭》朱立倫高鐵「撩妹」 過程全被幕僚PO網

2019-07-12 15:08

〔記者陳昀／台北報導〕撩妹被抓包？國民黨總統參選人朱立倫今天在高鐵上坐在一群正妹之中，一群人有說有笑，還說要改行程跟朱立倫一起到嘉義，照片被幕僚PO上臉書，被網友大虧「妹頭」。

朱立倫幕僚江俊霆分享說，今天上午要南下嘉義行程時，隔壁座位剛好是一群女高中生，正妹們聊天聊到一半發現隔壁坐的是朱立倫，主動要求合照，朱立倫也坐過去跟她們聊天。

江俊霆笑說，這群女高中生要去墾丁玩，知道朱立倫要到嘉義，還開玩笑說要改行程一起前往，她們也幫朱立倫加油、發IG tag朱立倫，叫爸媽要記得支持朱立倫選總統。

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