總統初選結果明公布 朱立倫：明天之後全黨團結一致

2019-07-14 11:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨總統初選明天公布民調結果，前新北市長朱立倫，在民調最後一天，今天上午到桃園3間廟宇參香。他在景福宮（桃園大廟）參香後接受媒體訪問表示，期盼明天開始，全黨大家能夠放下成見、團結一致。

朱立倫今天上午一連到桃園景福宮、慈惠宮及明倫三聖宮等3間廟宇參香，他在景福宮參香時，受到上百位民眾熱烈歡迎，「朱立倫，凍蒜」聲不絕於耳。

面對媒體詢問，有人替他打抱不平，認為初選機制滿蠻不公平，朱立倫回應，今天已經是民調的最後一天，我們就不要再說公平不公平，我們全力以赴，明天之後全黨團結一致。

朱立倫說，全黨大家都知道，全台灣都知道永遠堅持團結的是朱立倫，一路走來不斷呼籲大家能夠團結一致，明天之後國民黨也一定要團結一致，我想我這個理念是一定會堅持，明天用一個召開記者會的方式，有比較完整的論述，完整的心情跟大家報告，所以明天歡迎大家來參加。

至於國民黨的五大難題會怎麼解決？朱立倫說，講國民黨五大難題，倒不如說2020最大的變數，就是國民黨會不會團結一致，只要國民黨團結，任何的難題都能夠克服，國民黨不團結，光不團結就可以打包了。

他進一步說明，所以我都直接講，唯一的變數就是國民黨能不能夠團結，所以現在講任何變數，倒不如明天開始，全黨大家能夠放下成見、團結一致

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法