小英比港府更惡劣？ 王丹轟馬英九：你現在就在監獄了

2019-07-14 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今天出席「台灣與民主的距離」研討會，抨擊蔡英文政府的轉型正義，馬認為「她比港府更惡劣，令人不齒」；此話被眾多香港網友打臉，中國民運人士王丹也砲轟「如果蔡英文真的比港府還惡劣，馬英九，你現在就在監獄裡了」。

馬英九批評，行政院透過中選會「修惡」公投法，剝奪人民的公投權利，蔡總統一向民主不離口，近來高調支持香港的「反送中」抗爭，但蔡政府修法把公投關入鐵籠的作法，與香港政府修法將逃犯送中國的作法，同樣是剝奪人民的自由與權利。蔡總統根本沒有任何資格和正當性去批評香港政府，「她比港府更惡劣！」不知自我檢討，還藉機操控反中民粹騙選票，令人不齒。

王丹在臉書轉貼相關新聞，並簡短指出：「如果蔡英文真的比港府還惡劣，馬英九，你現在就在監獄裡了。說幹話真的很爽嗎？」；香港網友也在底下留言區痛罵：「吊你！我係香港人，蔡總統回應快過林鄭，我唔覺得囉。九哥咁想學董伯就返大陸啦」、「馬英九香港出生可曾關心過如火如茶反送中吭過聲？」、「習大大的小弟又重出江湖了？」

王丹對於香港網友的留言回覆道：「馬英九，你被香港人打臉了！」，王也同時嘲諷馬英九不敢關心香港反送中事件，「別逼他」，且馬英九的言論，在香港沒有一國兩制、港府就是中共的情況下，「馬英九就是在說，蔡英文連中共都不如。」

王丹臉書全文

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