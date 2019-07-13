彰化衝選情送國旗帽 郭台銘再轟蔡英文去美國不敢戴

2019-07-13 21:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今晚參加在彰化市舉辦的青溪總會理監事聯席會晚宴，接受聘請擔任總顧問，他致詞與會員們稱兄道弟搏感情，爭取支持，接著送給總會理事長廖國棟一頂繡有「中華民國」字樣的國旗帽，再嗆總統蔡英文不敢戴國旗帽，心中沒有「中華民國」。

郭台銘今天下午到晚上都在彰化縣跑選舉行程，前彰化縣長卓伯源全程陪同，郭董下午先到鹿港鎮彰濱工業區參拜玻璃廟，緊接又到員林市參加彰化台銘之友會成立活動，傍晚馬不停蹄趕到彰化市參拜城隍廟，向城隍爺祈求說，「我接任，開始接任，請您把重要責任交給我！」站在旁邊的卓伯源回說城隍老爺很靈驗。

參拜結束，郭台銘等人沿路走了約6、700公尺掃街拜票，抵達彰化市陳稜路素有「總統肉圓」之稱的阿璋肉圓吃肉圓，吃完後坐車趕抵彰化市福泰飯店的怡園餐廳，參加青溪總會餐敘。

郭台銘會中致詞稱讚青溪總會像大家庭，會員團結，相互扶持，好比他最敬仰的關公精神，強調忠孝仁義，他說，很榮幸自己可以接任總顧問一職，必將竭盡他能力為青溪總會盡他該盡的任務。

郭台銘說，今天大家稱他為兄弟，他也還給大家一位兄弟，將來有機會不管大家在哪裡碰面，只要到世界各地講青溪總會，這個地方是郭台銘去過的地方，有郭台銘認識的朋友，那麼青溪總會的兄弟就是他郭台銘的朋友，他的朋友也是青溪總會的朋友。

致詞結束，郭台銘從身兼總會理事長的國民黨籍立委廖國棟手中接下聘書後，隨即回贈一頂國旗帽給廖國棟，廖國棟戴上帽子，郭台銘又拿起麥克風說，「我把這頂帽子送到總統府，蔡英文不敢戴，那她到美國去也不敢戴，所以我說，她心中沒有中華民國，所以我們要把換掉好不好？」台下傳來「好」的聲音，郭台銘再補上「謝謝、謝謝！」

這場餐會，郭台銘、廖國棟、卓伯源以及退將陳鎮湘、黃復興黨部主委金恩慶等人都坐在主桌用餐，氣氛熱絡。餐會前的聯席會議，做成「非藍不投」的決議，呼籲會員支持初選勝出的參選人。

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