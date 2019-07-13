澄清富人稅不會查稅 郭台銘：繳稅前1000名發獎狀

2019-07-13 16:53

〔記者張聰秋／鹿港報導〕國民黨總統初選民調最後第2天，參選人郭台銘今天下午到彰化縣鹿港鎮參拜台灣玻璃廟，與企業界代表座談時，他霸氣地以自己過去40年在台灣繳了4000億稅為例，澄清他提的富人稅不是要查大家的稅，也不是要擾民，富人稅只有繳稅前1000名會發給獎狀，「希望繳稅是光榮的！」

郭台銘說，彰化縣是他衝民調最後一站，也是格外最重要的一站，因為卓縣長（指前彰化縣長卓伯源）分析，得天下者要先得彰化，多年前他曾要投資彰化，後來因為手續問題未能成功，將來若他能代表國民黨出線，贏得最後選舉，他一定全力拚經濟。

話鋒一轉，郭台銘澄清他的富人稅政見引發產業界擔心查稅疑慮，他說，很多人緊張富人稅，他的富人稅只有第一名到第1000名，前1000名繳富人稅發給獎狀，好比蔣經國時代繳稅前100名就給獎狀，「希望繳稅是光榮！」

郭台銘說，他不是要查大家的稅，只針對繳最多的前1000名，作法很簡單，不會去查稅，他絕對不會擾民，因為他知道做生意最怕查稅，「過去40年，我在台灣繳了4000億的稅，錢怎麼賺的？都是外銷賺的。若讓他當選總統，要擴展外銷，把錢賺回來，全力拚經濟，觀光、內銷產業都會得到發展。

郭台銘也以玻璃廟的透明材質為喻，強調他來玻璃媽祖廟參拜就是要表現自己做事透明，若有機會施政，政策過程透明化，要求官吏清廉執政。「透明的玻璃廟反映我將來施政一定沒有貪官，一定透透明明的，所有決策在老百姓前展開。」

不少支持者到場加油打氣，高呼凍蒜，「支持郭台銘，台灣一定贏」，有老闆送給郭台銘外銷產品的國軍訓練用衝鋒槍，象徵鼓勵郭台銘衝選舉。

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