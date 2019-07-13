初選前最後衝刺 郭台銘搭戰車遊街拜票

2019-07-13 10:22

〔記者張慧雯／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今（13）日於孝東路松仁路口展開「跟著郭懂遊街去」活動，預定先步行而後上「戰車」（宣傳車），繞行松仁路、信安街、四維路、通化街、延吉街等，下午則至彰化鹿港、員林拜票。

今日一早支持群眾約數十人高舉國旗與標語，集結於現場高喊「郭台銘加油」，郭台銘則表示，這兩天是電話民調的關鍵期，希望大家能夠辛苦一點，在家裏面等電話，在最後衝刺階段給予支持，把民調贏回來。

郭台銘辦公室員工則在現場以大聲公方式，向經過民眾表示，「最懂人民的郭懂，在路口跟大家揮手致意，懇請大家支持，郭台銘參選國民黨總統初選，初選民調還有2日，今天晚上還有明天晚上6點至10點，希望大家在家裡等電話，唯一支持郭台銘。」

而郭董則站在台上揮手與路邊民眾致意，也一邊維持秩序、請媒體小心安全，要媒體不要站到車道、影響交通，也要注意自身安全、別發生意外。

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