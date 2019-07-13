與國民黨越走越遠！徐巧芯稱郭董團隊犯下「戰略錯誤」

2019-07-13 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調如火如荼進行中，不過近日卻接連傳出參選人韓國瑜遙遙領先郭台銘的消息，也讓郭台銘「是否脫黨參選」成為熱門的討論議題。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，郭台銘或是他的團隊，在選戰後期犯下了「戰略上的錯誤」。

在12日播出的政論節目「新聞面對面」中，徐巧芯指出，郭台銘團隊在選戰後期犯下幾個戰略上的錯誤，「比如和國民黨的距離越走越遠」。徐巧芯解釋，沒必要和國民黨整個黏在一起，但是他們（郭團隊）有一個口頭禪，很喜歡說「你們國民黨」，有時候聽到他們這樣說，就會覺得為什麼不是說「我們國民黨」。徐巧芯說，所以這樣當然就會被大家慢慢解讀說「是不是如果沒選贏就會脫黨」，而脫黨這個議題，在初選結束之前就開始討論，對郭台銘一定是不利的。

對於郭台銘質疑國民黨民調初選的公平性，徐巧芯表示，她認為公不公平這件事是可以質疑的，但郭台銘還是應該要跟國民黨之間留有一個基本的關係。徐巧芯推測，郭團隊可能就是想走創新路線，「跟你們國民黨傳統是不一樣」，可是畢竟國民黨就是「三代同堂」大家庭。

徐巧芯最後也說，「不管你今天是年輕的心，還是老的心，就算很痛苦，都要學會如何去跟這個政黨相處」。如果沒辦法學會去跟這個政黨相處，或許郭台銘一開始就獨立參選，對他來說會比較好。「或許他一開始，就沒有真的能夠跟國民黨這樣走在一起」。

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