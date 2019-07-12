初選若輸脫黨參選？ 近8成網友預測郭台銘下一步是...

2019-07-12 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，目前民調落後對手韓國瑜，選情告急，還傳出若初選失利有可能脫黨，甚至結盟台北市長柯文哲，郭董則回應，等初選民調結果公布後再考慮下一步。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」舉辦投票，詢問網友「郭董若未出線，是否會脫黨參選？」結果有近8成的人認為他會脫黨參選。

郭台銘昨天在節目專訪中說，目前發球權在韓國瑜手上，是否脫黨參選則要等韓國瑜做出最後發球決定，他再來回應；郭台銘今早在廣播專訪中被問至，若沒在黨內初選勝出，是否脫黨參選？郭董回應：「現階段全力催票，15日初選民調結果公布後，再考慮下一步。」他會戰到星期天晚上，下週一（15日）再來看有多離譜。

對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」今天下午2點舉辦投票活動，詢問網友「國民黨初選若郭董未出線，你認為他會脫黨參選嗎？為什麼？」活動進行6小時吸引1.5萬名網友投票，有高達近8成、7成8的網友認為他會脫黨參選，只有2成2的網友認為不會。

網友也紛紛留言，「期待郭台銘繼續爆國民黨內幕」、「無期限支持郭董脫黨參選 跟韓總來場巔峰對決」、「說白了，郭台銘可以沒有國民黨，但是國民黨卻不能沒有郭台銘阿...」、「已經燒了那麼多錢 這樣就退 怎對得起燒掉的鈔票」。

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