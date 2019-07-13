與郭台銘合作？ 柯文哲這樣回…

2019-07-13 17:46

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海前董座郭台銘日前表示初選民調告急，外界認為他很可能會在初選後脫黨參選，也好奇郭董是否會和台北市長柯文哲合作？但郭台銘未將話說死。柯文哲今天被問到郭台銘說不排除合作？他回答說，合作看定義是什麼，活在世界上每個人都可以合作；不過媒體進一步追問，柯文哲以「最近思考很多問題」帶過。

柯文哲今天下午參加台北河岸同樂會─熊讚水樂園開幕會前接受媒體訪問，被問到郭台銘的合作不是當副手，只是很多其他機會合作，但郭董說下週一再討論，是否已來接觸？柯文哲說，有時候還是會有建設、生意的合作，這也沒什麼。

至於郭台銘若邀請任副手？柯文哲只嘆了一口氣說：「對我來講，下週一煩惱都來得及。」媒體追問，是否想和郭合作？柯文哲僅說，最近在思考很多問題。國民黨初選民調將於下週一公布，郭台銘也說，民調公布後，將發表重要的參選感言與未來方向。媒體問柯文哲，是否下週一會告訴大家未來走向？柯P則說，可能還沒想出來。是否認為擔任行政院長可做更多事？柯文哲說，證嚴法師什麼事都沒有做就做很多事，現在做台北市長也做得好好的。

各界關心郭、柯兩人合作是否會威脅到總統蔡英文、高雄市長韓國瑜？柯文哲說，再講吧，那麼關心幹嘛？有個題目要想想看，台灣到底何去何從。外界認為郭台銘若當選總統，可向兩大黨招手並順勢操作成「大聯合政府」，有媒體問柯文哲的看法，但柯P僅說：「想台灣何去何從。」媒體追問，何去何從是政治走向？柯文哲說，國民黨初選還沒完，現在講什麼都會被說干擾人家初選，還是都不要講好了。

現在網路上出現很多黑柯粉專，柯文哲說，無所謂，大家總要討生活。至於是否因為怕柯文哲出來選才出現黑柯粉專？柯P說，這才好笑，這個問題不是今天才出來，2017年就出現了，很奇怪，什麼事都沒發生，每天都在討論我要不要選總統，都快起笑了。被問到是哪個陣營操作黑柯粉專，柯文哲則說，找個大數據專家分析就好，他認為藍綠都有可能操作。

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