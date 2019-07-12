馬案速速審結判無罪 上訴、發回理由幾乎未著墨

2019-07-12 13:00

〔記者黃捷／台北報導〕前總統馬英九洩密案，台北地院一審時認定馬洩密是事實，但為行使「院際調解權」，且有「阻卻違法」事由，因此判無罪，檢方上訴特別針對此部分做解釋；高院更一審今雖也判無罪，但理由是馬「非共犯」、「無職務」，直接認定與通訊保障及監察法的洩密要件不符，對於上訴理由幾乎沒有著墨。

本案源於2013年8月31日晚，時任檢察總長黃世銘向馬英九報告關說案後，馬將偵查秘密洩漏江宜樺、羅智強；此外，馬還教唆黃於9月4日向江洩密，遭北檢依刑法洩密等罪起訴。黃已被判刑1年3月徒刑定讞。

台北地院一審認定馬有洩密行為，但馬是行使憲法第44條「院際調解權」，是依「法令之行為」，可阻卻違法，判馬無罪，台北地檢署隨後提起上訴。

上訴理由指出，一審判決過度擴張憲法第44條文義，賦予總統原本沒有的權力，院際調解權也非刑法所指阻卻違法事由，且2013年8月31日當晚馬英九是討論「政局變化」，與院際爭執根本無關，而是為圖拔除王金平黨籍、污名化反對黨總召柯建銘，藉由操控檢察官影響審判權。

檢方並強調，若容任總統挪用合法監聽秘密資訊因應政局，未來將開大門供政治利用，以公益目的作為司法漂白劑，或作為司法鬥爭工具，將造成我國權立分立、司法獨立及人權保障等憲政秩序及價值裂解。

高院二審採信檢方上訴論點，一一打臉馬英九辯詞，改判4月徒刑，馬因此上訴，最高法院以4大理由撤銷發回，分別是「未具體認定洩密內容」、「江宜樺有無權知悉秘密」、「前後辯詞有矛盾，並未說明哪些採、哪些不採的理由」、「司法關說與社會公益有無關係」，要求更一審查明。

不過，更一審罕見地只開兩次庭即審結，認定馬英九並非黃世銘洩密行為的共犯，且不具通保法的犯罪主體身分，也無職務行為，今直接判決無罪，對於檢方上訴理由、最高院發回理由幾乎沒有討論，而由於是定讞判決，檢方已無法再提上訴。

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