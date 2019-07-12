怕了顏寬恒和沈智慧？綠營台中2個立委選區迄今未提名

2019-07-12 08:42

〔記者唐在馨、蘇金鳳／台中報導〕台中市第二及第五選區，民進黨迄今沒有明確的提名方向，地方人士不斷喊話，從前市長林佳龍到立法院長蘇嘉全都有人提起，今天更傳出內政部政次陳宗彥，由於這二個選區要分別挑戰國民黨的顏寬恒及沈智慧，基層焦燥：一直不提名，難道是畏戰？

而民進黨台中市黨部主委何明杰則表示，據了解目前黨中央已在一一徵詢及評估，相信很快人選就會出爐，民進黨會有最強及最棒的人選，不會畏戰。

而據了解，這二個選區目前提名難產的原因很多，但都與前市長，現任交通部長林佳龍有關，由於林佳龍才剛卸任市長半年，目前仍在台中著力甚深，也傳出這次有意扛起中彰投立委輔選重責，因此，二個選區由誰出征？地方多少要尊重林佳龍的意願。

而也因此，原本有聲音希望林佳龍自己出來選，不論是挑戰沈智慧或是顏寬恒都是「強棒出擊」，但看來林佳龍並無此意願，但林佳龍自己不選，這二區要由誰來選？也因此出現變數。

其中，昨天傳出陳宗彥是否能參選的二選區，議員陳世凱曾建議林佳龍，但據了解林佳龍曾分別探詢二位也算「明星級」的人選，這二人分別是一位男性及一位女性，也有找非民進黨的人士，但不知是否對手等於是要挑戰顏清標及顏寬恒父子，「挑戰顏家」，變成極大的壓力，導致目前仍無明確人選。

至於現任立委沈智慧所在的五選區，目前綠營並非沒有有意願挑戰的人，包括現任議員謝明源及前議員蔡雅玲及劉國隆等人都有被提起，在補選中落敗的前交通局長王義川有無可能捲土重來？也被提起，不過，也因為該選區一向藍大於綠的盤面，這也導致基層普遍有如果人選不夠強，恐怕氣勢也就不夠強的評估及聲音。

但不論如何，地方人士說，目前民進黨在台中市的現任立委尋求連任，已經每個都在喊出苦戰，如果要挑戰國民黨現任者的選區，民進黨在佈局都如此緩慢而且無法一次就端出「夠強人選」，就算盧秀燕上任市長後民調及政績口碑普遍不佳，但恐怕立委及總統選情無法營造旺盛的士氣及氣勢。

基層普遍表示，目前是地方很急，支持者很急，所以才會連內政部政次陳宗彥「空降」的名單都被傳出來了，相關提名作業再不加快腳步，難免會讓基層疑慮：難道是畏戰嗎？

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