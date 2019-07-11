罷韓煎餅店爆「房東要他搬」 王瑞德力挺幫找店面

2019-07-11 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄知名煎餅店「廣德家」響應罷免市長韓國瑜活動，卻因此惹怒韓粉，不但闖進店內嗆聲，還在網路上留言霸凌，讓老闆不堪謾罵而精神耗弱就醫，房東甚至拒絕再把店租給他。對此，資深媒體人王瑞德大方出手相助，在臉書PO文幫找店面，詢問「高雄的朋友有沒有小店面出租？」

「廣德家」日前在高雄觀光日標榜「持罷免韓國瑜書」就可兌換免費煎餅，而韓粉只要穿「國旗裝」到店內消費，即可以「特價1000元」享有原價70元的香蕉煎餅；不料當天有韓粉誤闖店裡嗆聲「去死」、鬧上新聞版面，事件引發不小討論。

「廣德家」老闆昨深夜在臉書粉專發布「反串」聲明，連說10個對不起，表示被韓粉謾罵到精神耗弱而因此就醫，他願意向社會大眾道歉，「不要再罵我了」。民進黨高雄市議員黃文益今（11）日上午轉述老闆的說法，表示房東拒絕再把店租給他，希望他能盡速搬離。

對此，曾經告過無數韓粉，並在日前推出「台灣告韓粉完全教戰守則」的王瑞德，在臉書PO出他與「廣德家」老闆的合照，喊話要老闆加油，表示「面對蟑螂，不必害怕，打死它就對了！面對網路流氓，勇敢地拿起武器將他們趕出去！」

王瑞德呼籲高雄人用新台幣消滅廣德家煎餠，「勇敢的台灣人都是你的後盾」！他也力挺廣德家，在臉書發文幫忙找店面：「高雄的朋友有沒有小店面出租？廣德老闆需要周（週）休二日小店面，高雄人在那裡？」

許多網友也留言大讚王瑞德的支持，紛紛留言提供可以出租的店面；王瑞德也透過私訊回應，關於店面的問題，已經有些朋友向他聯絡，或許很快就會有好消息。

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