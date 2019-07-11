他喊林佳龍挑戰台中艱困選區 綠營人士這麼說.....

2019-07-11 07:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨目前在台中市立委第二及第五選區尚未提名人選，黨籍市議員陳世凱建議黨中央若要徵召，應徵召最強人選交通部長林佳龍；對此綠營人士表示，林佳龍確實是中部地區最強的人選，但林曾任台中市長，現又是交通部長，其高度是要肩負起輔選中部立委選舉，說要林佳龍選立委的人，根本是來亂的。

此外，民進黨台中市黨部主委何明杰表示，交通部長林佳龍現在已是交通部長，是政務官，就是要以政務為重，除非他自己願意，而黨中央已在全國尚未提名的選區徵詢人選，確定後就會公佈。

目前民進黨在台中市第二選區的沙鹿烏日大肚龍井霧峰及北區北屯區的第五選區都未提名人，市議員陳世凱便認為，應該提名目前中部地區最佳的人選林佳龍來參選立委。

陳世凱表示，民進黨視第二選區及第五選區為艱困選區，目前尚未提名參選人，第五選區是市長盧秀燕的大本營，是民進黨的困難選區，但第二選區目前現任立委是顏寬恒，他認為更為艱困。

陳世凱指出，目前這二個選區既然黨中央要徵召，應該是就要找最強的人選，要以勝選為考量。

陳世凱表示，他心中最強的人選就是前台中市長、現任交通部長林佳龍，不管在第二及第五選區都可以。

陳世凱強調，若是林佳龍打敗了第五選區的沈智慧或者是第二選區的顏寬恒，等於是讓盧秀燕面臨重大威脅，林佳龍要再挑戰台中市長之位將會更容易，因此他認為，林佳龍可以參加第二或者是第五選區的立委選舉，民進黨才有勝選的可能。

對於陳世凱的「建議」，有綠營人士批陳世凱是來亂的，第五選區有意參選的黨員很多，有謝明源、蔡雅玲及前市議員劉國隆及里長林煜舜。

綠營人士表示，林佳龍目前的確是中部地區最強的人選，民調很高，尤其是台中市長盧秀燕的表現，讓很多人都希望林佳龍能重回台中市服務，而林佳龍曾任台中市長，現為交通部長，其高度將是要承擔輔選中部地區立委選舉的任務，因此說他選立委的人根本是「來亂的」。

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