偷超商要逃過法網有多難？數據顯示「堪比上建中」

2019-07-10 20:41

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣超商密度高居世界第二，7-11、全家等四大超商合計多達11105家，加上超商具有人力少、全天候營運等特性，成了不少宵小下手的對象。不過根據內政部最新統計，超商竊案數雖呈上升趨勢，但落網比例高達98.19%，等於每百人中僅不到2人得逞，難度堪比考上建國中學。

據內政部統計，近5年國內超商竊案總數呈上升趨勢，一路從2014年2418件攀升至去年2976件，不過竊案在整體超商刑事案件中所佔的比例始終在5成上下，並未明顯提高，顯示竊案總數上升主要與國內超商總數提高有關。

雖然有不少偷兒挑超商下手，不過數據顯示要全身而退難如登天。據內政部統計，我國在2014年的超商竊案破獲率就已達到97.15%，而且這個驚人數據還在持續提高，到去年達到98.19%，等於每100起超商竊案僅不到2人能逃過法網。

此成績歸功於錄影監視器的運用，2014年間警方透過錄影監視器破獲的超商竊案比例僅44.79%，有超過一半的案件是透過其他方式追查，但此數據逐年攀升，到去年已有67.59%是透過錄影監視器偵破，不但創下歷年新高，也帶動整體破獲率提升，從2014年70%成長至去年89.24%。

除了發生率與破獲率，警方也對超商竊案的發生時間與竊賊特性做出統計，數據顯示下午3點到6點是竊案發生率最高的時段，比例佔16.6%，犯案者以40歲到49歲間最多，共佔24.61%，職業部分則以無業者最高，佔46.23%。

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