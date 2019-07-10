暗批郭台銘開空頭支票？柯文哲：下一題

2019-07-10 10:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲臉書昨以【國家＃幫你 養】為題，指選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單，還說完全「國家養」不大可能，國家幫你養還比較有可能，被外界解讀為針對近期積極投入國民黨內初選、並喊出「0到6歲國家幫你養」的鴻海創辦人郭台銘。

對此，柯文哲今天受訪不願回應是否認為郭台銘開空頭支票，而是重申，完全國家養不太可能啦，不過透過一種公私協力，合作降低年輕父母的負擔，這比較實際可行，北市府對0到6歲有比較清楚的政策，大概下禮拜會公布。

對於外界質疑柯的發文是針對郭台銘，柯則推稱，他沒有仔細看國民黨初選，每天還是做自己的的事情。

談到「國家養」跟「幫你養」的差別在於，柯直言，全部要國家負擔，國家也沒有那麼多預算，但是透過補助，降低年輕父母負擔，這倒是真的可行。

他接著解釋，「大概算一算，幼兒園抽到公幼是3500元，沒有抽到去唸私幼的大概1萬1起跳，所以目標是把很多私立轉成台北版的非營利幼兒團，大概4500元啦」，但他想一個月差1000元，大概還可以忍受。

媒體追問，會不會覺得郭沒有規劃就講出來，開空頭支票，是因為藍營初選？柯文哲沈吟幾秒後表示：「下一題好了」。

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