鍾小平退黨相挺… 柯P低調：加油

2019-07-10

〔記者劉曉欣、沈佩瑤、陳曉宜、陳建志、張軒哲／綜合報導〕國民黨台北市議員鍾小平退黨力挺台北市長柯文哲，各界都在關注柯的下一步如何走下去？柯文哲昨到彰化參訪，受訪時只簡單說一句「加油！」而柯Ｐ乾妹妹、前立委黃文玲則說，未來還有很多的「鍾小平們」，藍綠都有，都會退黨挺柯文哲，也有現任的民意代表，請大家慢慢看。

柯文哲昨前往彰化、台中趴趴走，先參訪位於鹿港彰濱工業區的台灣玻璃廟與台灣玻璃館，並舉行企業座談會；接著前往大甲幼獅工業區專題演講，針對一例一休等勞工問題交流，晚上則抵龍井忠和里朝安宮，吸引大批粉絲拍照。

日前柯文哲「戰情室」幕僚李縉穎才以「個人名義」，在ptt八卦版疾呼「有韓不投、非韓投郭」，事後柯表示事前知情，也說每個人都有發表意見的自由。昨天柯再被問到此事，指大家都知道哪個黨何時要初選，另外一個黨就會想要去干擾，最有名的就是國民黨「換柱」事件，所以有時候要呼籲台灣選民，不要玩火過頭。

據了解，柯幕僚在ptt鼓吹「有韓不投、非韓投郭」其來有自，柯陣營評估，郭參選的話柯勝算較大，而近日韓聲勢有下滑趨勢，某媒體集團也與柯達成共識，若韓初選未出線，將轉挺柯。

近柯幕僚表示，若是郭台銘出線，好不好打的前提，在於國民黨能不能整合成功，一旦整合成功，無論誰出線都將是難纏對手；至於某媒體集團與柯達成共識一事，知情人士僅低調說，「和各家媒體都保持一定聯繫」。

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