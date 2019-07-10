民進黨堵柯 強化網路社群經營

2019-07-10

固守年輕族群關鍵選票

〔記者楊淳卉／台北報導〕面對台北市長柯文哲可能參選二○二○總統、搶走年輕選票的潛在威脅，蔡英文總統陣營在柯還未確定是否參選前，將對柯採「冷處理」態度，除爭取柯粉的支持，同時透過加強網路社群經營，固守「現在選擇英、但也不討厭柯」的關鍵選票。

不攻擊柯 爭取柯粉支持

蔡英文六月底與黨內立委餐敘時，蔡陣營操盤手、前行政院副院長林錫耀會中即分析，明年總統選舉柯文哲是否參選還不確定，如果參選，對民進黨影響較大。他並提醒在場黨公職，對柯的態度是不要攻擊，萬一柯參選，還是要爭取柯粉支持。

黨內人士指出，以民調趨勢掌握，柯文哲在「最壞的時候」民調支持度也有二十％，其中至少有一半還是民進黨的支持者，因此柯出來參選，對民進黨比較不利。

黨內公職也擔憂，總統大選與立委選舉連動，若柯文哲參選，還支持或推出非藍綠政黨的立委候選人，對立委選情已經不樂觀的民進黨將是重大威脅，特別是民進黨在台北市的唯二席立委更是緊張。

黨內人士表示，從「英、韓、柯」的民調組合中，蔡英文與柯文哲在年輕族群的支持度不相上下，但部分人是「支持蔡但也不排斥柯」，因此要想辦法維持這些年輕族群的支持。

黨內人士指出，現在網路不能只當做訊息的傳播管道，應該視為新型態的組織戰場。蔡英文陣營在黨內初選期間，就調整網路社群經營方式，如推出「辣台派開講」，邀請在網路有影響力的意見領袖及潛在支持者參與活動，藉由可能支持者實際現身，並透過這些人分享、轉貼訊息，進行資訊擴散，試圖打進「異溫層」。

蔡陣營並加強Line官方帳號功能，不只單項訊息傳遞，還強調雙向互動，增加粉絲黏著度，進而讓聲量轉組織。透過粉絲與官方帳號互動，蔡陣營也能初步掌握「鐵粉」支持者地區分布。

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