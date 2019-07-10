北京挺韓？挺郭？ 兩岸人士：對岸支持拉下蔡總統的人

2019-07-10 09:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨總統初選下週一即將揭曉，對於外傳前鴻海集團董事長郭台銘與高雄市韓國瑜，兩人背後有來自中國不同系統的支持，對此，兩岸人士分析，對北京而言，「只要能把蔡總統拉下台的」，對岸都支持，「他們押韓國瑜、押郭台銘，當然也押台北市長柯文哲。」

有分析指出，郭台銘走「栗戰書路線」，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書在當貴州省委書記時，因為鴻海投資貴州的一樁投資案而結緣，兩人關係深遠。而韓國瑜則有中國國台辦系統支持。郭台銘曾批國台辦操控台灣媒體引導台灣總統初選，國台辦稱，「這是無中生有。」

不過，兩岸人士認為，北京對2020年台灣總統大選的最高目標，「就是要把蔡總統拉下來」，現在國民黨初選尚未揭曉，中國不會只支持單一特定人選，他們也要打「安全牌」，未來無論誰在國民黨初選中勝出，只要代表國民黨參選，都會獲得對岸某一程度的支持。

這名人士也說，郭台銘在初選期間的兩岸論述，提出「一中各表是兩個中國」，呼籲北京當局要正視台灣中華民國存在事實，這種論述已經超過國民黨，跟民進黨很像，但「郭是否先把初選搶下來，等選上總統後再轉彎」，也一直是外界憂慮的。

至於柯文哲，他解釋，從上週的「雙城論壇」，對岸安排柯走出上海，前往昆山與當地台協座談，可清楚看到北京拉抬柯文哲聲勢，希望柯能在明年的大選「扮演一定的角色」，如果柯參選，將把部分民進黨的選票吸走，就能打擊民進黨、拉下蔡總統。

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