把客人罷韓資料「拆開還PO網」 洗車場韓粉老闆道歉了

2019-07-09 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕「罷免高雄市長韓國瑜」連署行動如火如荼進行中，7月15日可望達成10萬份連署目標，沒想到一名經營洗車場的韓粉，在幫客人清理車子時發現「罷韓行動」的信封，竟直接拆開來看還PO上臉書，引起不小爭議。對此，這名洗車場老闆今（9）日傳簡訊向受害車主道歉，強調自己是一時糊塗做了傻事。

一名網友近日在臉書分享一名韓粉在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」的PO文，這名經營洗車場的韓粉老闆洗完車，整理車內時發現罷韓信封，未料竟直接拆開來看還把信的內容公布到臉書上，寫下「一共有7張」，甚至囂張表示「不想洗你的車，因為你要罷我韓總統」。

文章引發網友怒批「這犯法了吧？」、「已經夠蠢當韓粉，還蠢到拆別人文件」、「不斷刷新下限耶」、「告死他」。據《三立新聞網》報導，這名受害車主高先生今天下午現身，指控當時罷韓連署書放在車內駕駛座上，沒想到洗車業者在未經他同意下拍照PO網，裡面的個資簽名全被看光，讓他非常不滿，怒批「封面上面就有罷韓連署書這幾個字了，他（老闆）的講法其實我不太能接受。」

報導指出，事後這名韓粉老闆傳簡訊向受害車主道歉，表示自己一時糊塗做了傻事必須道歉，還說這件事影響到他家人，讓他自認當初真的不應該衝動誤事。有趣的是，這名受害車主是前澎湖縣長高植澎的兒子，而高植澎先前也被一名女韓粉嗆聲而提告，父子兩人都與韓粉牽扯在一起，恐怕也是父子倆始料未及。

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