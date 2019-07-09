防疫簡訊誤傳 小英化身「英文老師」教你消滅登革熱

2019-07-09 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署今（9）日中午搞烏龍，誤把台南市中西區開山里登革熱疫情警示訊息傳到全國民眾手機，讓許多人滿頭問號。對此，總統蔡英文順勢化身「英文老師」，教你如何消滅登革熱。

今天中午全台許多民眾手機，都有收到「開山里」登革熱防疫警示通知，不少人摸不著頭緒，有的人上臉書發文求解，有的自行上網搜尋，Google搜尋趨勢「開山里」不到半小時就破10萬筆。

蔡總統晚間在臉書表示，今天疾管署不小心把發給台南市開山里的登革熱防疫訊息，擴大發送到全國，讓我們都短暫成為開山里的一份子。除了請同仁檢討更正外，藉著這個機會，我來教大家幾句英文：「Dengue fever是登革熱。」

以下是例句：

I’m not a resident of Kaishan Village, but as dengue fever has been reported there, I’d like to remind everyone to take note of your surroundings, get rid of standing water, and keep your living environment clean.

雖然我不住在開山里，不過現在開山里出現登革熱疫情，我要提醒大家主動注意周遭環境，一起清除積水，維持整潔。

蔡總統還說，順便補充，開山里的英文是「Kaishan Village」喔！大家有記起來了嗎？「跟英文一起學英文」。

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