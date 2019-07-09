全台突接開山里登革熱防疫簡訊 黃偉哲回應了！

2019-07-09 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕全台不少網友的手機，今天中午都收到「開山里」登革熱防疫警示通知，眾人感到一頭霧水，有的上臉書發文求解，有的自行上網搜尋，Google搜尋趨勢「開山里」不到半小時破10萬筆。衛福部疾管署表示，原本是要針對台南市中西區開山里發布提醒，但因系統問題出槌，目前仍在了解原因。對此，台南市長黃偉哲的同名粉專也發文回應。

黃偉哲在文中表示，剛剛許多外縣市朋友，都有收到通知，「這則由衛福部疾管署的警訊，原設定在台南市開山里周遭２公里發送，但因系統設定問題而誤發」。

黃偉哲在文中直言，疾管署已發布聲明，「造成不便，敬請見諒」。

網友見狀隨即在底下留言，「其實這也是一個很好的防制，我覺得很可以」、「這樣也不錯，全國人民來台南觀光也可留意」、「防疫心切可以理解，不是開山里的居民記得也去把積水容器倒一倒」、「開山里出名了」、「市長很讚，出錯立即道歉」。

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