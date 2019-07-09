開山里里長是他 轄區快跟總統一樣大

2019-07-09 15:55

〔記者王捷／台南報導〕因為防疫簡訊誤傳，讓台南中西區的開山里突然一夕爆紅，當地47歲的里長呂基正被笑稱是全國「管最寬」的里長，今天轄區幾乎跟總統一樣大。雖然他年紀輕，卻已是六連霸的里長，去年同額競選得票率是100%，可看出他的好人緣，但里長似乎不太想靠蚊子變成網紅，服務處人員得知轄區變全國，不知道該哭該笑，哀怨表示靠登革熱變紅好像也不是好事，里長這幾天都配合衛生局在外面清潔，比較沒空接受訪問。

開山里內因為有一間祀奉延平郡王的開山王廟，因而得名，轄內大多是宗教場所，包括小城隍廟、昆明殿、大埔福德祠、仁厚境福德祠、福德爺廟、聖教會、天主堂等，開山路蒼鬱翠綠成行排列的金龜樹，是台南市擁有的老行道樹路段。

今天開山里因為防疫簡訊爆紅，里長呂基山被里民笑稱是全國「管最寬」的里長。開山里隔壁是法華里，兩個姐妹里關係相當好，法華里的老里長吳益輝已經交棒兒子退休，里民都說吳益輝是呂基正的麻吉；吳益輝說，呂基正大學畢業後先回家接家裡的雜貨店，這間雜貨店也有5、60年，附近的里民幾乎都是看著呂基正長大。

一直到呂基正25、26歲的時候，呂基正的父親才鼓勵呂基正出來當里長，沒想到呂基正出來選里長後，一路當選6任，去年還是同額競選，得票率是100%，由此也可以看出呂基正的好人緣。

中西區公所對呂基正的印象很好，主秘不斷跳針說「就是一個好人」，除了防疫以外，只要里內有會勘、公告，反正只要需要里長出現，呂基正就是隨傳隨到，也不會抱怨資源不夠，個性相當謙虛、客氣。

今天中午開山里突然爆紅，全國民眾都在查詢開山里在哪？服務處苦笑，因為登革熱爆紅，好像也不太好；呂基正本人則因為這一星期都在忙資清登革熱，因此未接手機。

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