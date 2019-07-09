拔樁？彰化議長回贈4字 朱立倫：我們都是好朋友！

2019-07-09 20:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫今天下午到彰化縣議會拜會議長謝典林，因謝家與高雄市長韓國瑜私交甚篤，謝典林的胞姐謝衣鳳參選立委的看板也與韓國瑜合照，兩家互動密切，這次碰面被外界解讀成拔樁之旅，媒體問及謝典林初選支持誰？謝典林除了請吃彰化肉圓外，也祝福朱立倫「心想事成」，同時送上瓊斯盃籃球賽台日大戰門票；不過，在朱立倫抵達前，謝典林受訪強調他支持韓國瑜。

朱立倫上午先到二林鎮天人宮參拜，並走訪原斗合作社，品嚐二林在地農產火龍果，了解當地農產品集貨及運銷情形，下午轉往大村鄉及縣議會拜會，對於媒體問到今日拜會與曾表明挺韓的謝典林，是否拔樁意味濃厚？朱立倫說，「我們都是好朋友！」此行跟政治也不是完全相關，他與議長一家有3代的交情，與謝議長的阿公還是立院同事，與議長的母親前立委鄭汝芬也是老朋友，謝典林擔任籃協理事長，過去辦瓊斯盃活動，新北市都全力支持。

不過，謝典林受訪指出，協會推動籃球，新北市政府很幫忙，他是籃協理事長，情義上相當感謝新北市的幫忙，盡地主之誼招待很正常，好比說，他的媽媽選立委時，吳敦義、朱立倫、王金平都來輔選過，去年地方選舉，韓國瑜人氣正旺，當時韓國瑜來彰化縣造勢，他選議員其實不需要那麼大場面的拉抬，所作為其實都是要拉抬縣長王惠美的選情，所以欠韓國瑜比較大的人情應該是王惠美。

朱立倫致詞時則以日本發展觀光帶動經濟繁榮為例，左批民進黨執政台灣觀光人數成長速度慢，國際觀光外匯收入減少1000億元，右捧自己擔任新北市長任內，舉辦國際銀標級的萬金石馬拉松賽，推動運動觀光有成，同時打造歡樂耶誕城吸引650多萬觀光客，創造20多億經濟效益，強調他是會做事的人，支持他翻轉台灣經濟。

朱立倫被媒體問及是否擔心初選結束後，國民黨又冒出一個新的候選人？朱立倫表示，沒有任何一個人可以在初選之後違紀脫黨參選，每一位都要尊重初選的結果，一定要團結。

還有對於前鴻海董事長郭台銘在苗栗場合提到所有參選人中只有他是科技人，可以把經濟拚好，對此，朱立倫表示，郭董是成功企業家，令人佩服，但他是財經出身，從教財經到做財經，希望大家一起努力。

至於外界傳言郭柯配或柯郭配，朱立倫則說「應該不可能，這些都是傳聞啦」！

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