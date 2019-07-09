穿越7年後投票給的「民進黨」？韓國瑜更正：是黨外

2019-07-09 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜8日接受專訪指出，生平第一次投票是在22歲且投給「民進黨立委候選人方素敏」，遭網友打臉他投票時是1979年，民主進步黨卻是1986年才成立；韓國瑜今對此更正為黨外，強調就是述說一個回憶，沒有別的意思。

至於這段說法被行政院副院長陳其邁質疑是消費白色恐怖受難者，韓國瑜表示有投就有投、沒投就沒投，只是回顧許多年輕人不會信服威權、有獨立的思考模式，跟要消費任何人、任何機構一點關係都沒有，大家想太多。

高雄市長韓國瑜8日接受媒體專訪時指出，他生平第一次投票是在22歲那年，且還是投給「民進黨的立委候選人方素敏」；他提到當時台灣社會發生「林宅血案」，指出「林義雄他家遇到這種事情，我實在是沒有辦法接受，雖然我們全家都國民黨員，我就投方素敏，這是我切身的喔，切身的經驗」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」小編對此質疑，「可是國瑜，你1957年出生，22歲時是1979年，民進黨成立是1986年，你要如何投給民進黨？」經查證，方素敏是民進黨前主席林義雄的太太，林義雄當年曾是無黨籍台灣省議員，1979年12月美麗島事件發生後被捕，隔年軍事審判期間2月28日爆發林宅血案，方素敏1983年是「黨外人士」，以無黨籍身分當選第1屆第4次增額立法委員第一選區（台北縣、基隆市、宜蘭縣）席次。

其實1979年根本沒有舉行立委選舉，原定1978年舉行，卻碰上台美斷交，總統蔣經國宣布延後，1979年12月高雄市爆發美麗島事件，等到1980年國內政局穩定才舉行選舉，當年有大批「黨外人士」參選；當時來自宜蘭的當選人是黃煌雄，方素敏則是3年後才當選。

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