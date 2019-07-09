醫美診所僅2.1％通過品質認證 監院促請衛福部檢討

2019-07-09 11:34

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員張武修針對國內醫美產業展開調查，發現截至今年5月底，通過美容醫學品質認證的醫美機構僅剩27家，約占1316家的2.1%；此外，還有廣告浮誇裁罰輕，美容醫學素質不齊等問題，監察院已通過監委所提的調查報告，促請衛生福利部檢討改善。

監委表示，近年來，國內盛行美容整形手術、雷射電波等光學治療及針劑注射（微整形），醫美診所如雨後春筍快速增設；然而，部分廣告誇大，時有民眾受害致引發諸多醫療紛爭，對我國整體醫療水準形象極為不利。事關國人醫療人權及台灣醫療發展，監委張武修調查後，發現衛福部有下列疏失，亟待檢討改進。

監委指出，衛福部自2013年起，委請財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）辦理美容醫學品質認證，至2014年底通過醫策會「美容醫學品質認證」共計38家 （僅占當年醫美機構1129家的3.4%），甚至到了今年5月底通過認證僅剩27家（占1316家的2.1%），其中醫院占21家（為醫院總數130家的16.2%），診所僅有6家）占診所總數1186家的0.5%，亦即每200家才有1家通過認證）。

監委認為，在消費者與醫療機構高度期待主管部門具體支持品質認證的今天，醫策會醫美診所認證家數長期嚴重不足，凸顯衛福部主管的輕忽，急需即時扭轉劣幣驅逐良幣，因為國內現階段相當多數醫療院所未經認證，讓多數消費者暴露在未有品質保障的醫療行為之下。

其次，醫美診所常以不正方法招攬病人，甚至公開宣稱就醫即贈送各種禮品、折扣、健康禮券，或宣傳優惠付款方法；但，地方衛生局針對違反規定者，往往僅處以5萬元以上25萬元以下罰鍰，對不法業者來說不痛不癢。衛福部應當督促各縣市衛生局善盡強化轄區醫美診所違規醫療廣告的監督查處職責，全面導正違規醫美廣告充斥誇大不實亂象，以確實遏阻不法廣告行為。

監委強調，衛福部實應審慎研議並鼓勵現行23個部定專科醫師之中，就國人高度關切的美容醫學範圍，強化專長訓練，並就有意從事美容醫學的其他醫學團體，積極鼓勵並輔導其進行認證，實際提升整體從事美容醫學業務醫師的訓練與專業學習，以符合當前國際與國內美容醫學實務的需求。

監委調查另發現，衛福部針對地方衛生局就「美容醫學處置同意書」的執行情形並未落實，且醫美診所往往使用國內尚未核准的美容醫學技術或產品，致違規情事頻生，凸顯缺乏有效管理機制；衛福部應加強與各縣市衛生局與各個專科醫學會的討論，不定期重點查核檢討，務期醫美診所依規定辦理，確保民眾醫療權益。

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